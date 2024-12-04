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12:04, 4 декабря 2024 года Дом культуры в Бакланово готов на 70% Работы должны были закончить месяцем ранее.







Дом культуры в Бакланово планируют сдать в декабре. Финансирование проекта составляет 75,5 миллиона рублей из федерального бюджета.



Работы должны были закончить месяцем ранее, но вмешалась проблема. Ход работ проинспектировала депутат Госдумы Ольга Пилипенко.



Подрядчик зашел на объект в мае 2023-го года и сразу же столкнулся с препятствием в виде грунтовых вод, которые оказались близко к поверхности. Этого в проекте не учли. Также вмешалось удорожание стройматериалов.



Отставание пытаются нагнать. Ежедневно на объекте заняты 20 человек. Сейчас там ведутся отделочные работы, заканчивается сборка отопительного узла, практически завершен монтаж вентиляции. Общая готовность – 70%.





Мария Семак





