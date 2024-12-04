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9:46, 4 декабря 2024 года В Орловской области открыли памятную доску в честь Антона Дорофеева Выпускник ливенской школы №1 погиб в зоне СВО.



Фото: "Уездный город Ливны"

В Ливнах 3 ноября на фасаде здания школы №1 открыли мемориальную доску в память о выпускнике Антоне Дорофееве. Боец погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города Ливны.



После окончания девяти классов Антон обучался в училище олимпийского резерва, затем отслужил срочную службу и заключил контракт с министерством обороны. Рядовой гранатометного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты десантно-штурмового батальона героически погиб 1 февраля 2024 в первом бою, спасая товарища. Награжден орденом Мужества, посмертно.



В мероприятии приняли участие родители и близкие Антона, местные власти, ученики, учителя школы. Память всех выпускников, погибших при исполнении воинского долга, почтили минутой молчания. К портрету героя возложили цветы.





Сергей Силаев





