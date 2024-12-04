В орловском микрорайоне открылся филиал детской поликлиники

Медучреждение по улице 6-й Орловской дивизии ранее было закрыто из-за ошибки в документах и несоответствия нормам пожарной безопасности.

В микрорайоне Лужки снова открылся филиал детской поликлиники №1 по улице 6-й Орловской дивизии. Ранее он был закрыт из-за ошибки в документах и несоответствия нормам пожарной безопасности.

Перед открытием медучреждения вход в него сделали на месте балкона, а не через подъезд, как было раньше. Входную группу в филиал еще доработают. Добиться возобновления работы филиала поликлиники помогла инициатива ее главного врача Геннадия Захарченко и поддержка депутата Оксаны Павлюк.

В дальнейшем здесь планируют открыть небольшую лабораторию для исследования анализов крови и мочи. Время работы педиатра здесь с 9:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные.