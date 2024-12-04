В Орловской области неосторожность с огнем чуть не погубила пять человек
Пожар случился на улице Тургенева в Мценске.
3 декабря в 14:31 в МЧС сообщили о пожаре на улице Тургенева в Мценске. Горела квартира на третьем этаже жилого дома. Пламя потушили до прибытия огнеборцев, но осталось сильное задымление.
Из дома пожарными спасены пять человек. Никто не пострадал. Огонь повредил матрас, обои и потолок. Предположительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по региону.