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9:27, 4 декабря 2024 года В Орловской области неосторожность с огнем чуть не погубила пять человек Пожар случился на улице Тургенева в Мценске.





3 декабря в 14:31 в МЧС сообщили о пожаре на улице Тургенева в Мценске. Горела квартира на третьем этаже жилого дома. Пламя потушили до прибытия огнеборцев, но осталось сильное задымление.



Из дома пожарными спасены пять человек. Никто не пострадал. Огонь повредил матрас, обои и потолок. Предположительной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в ГУ МЧС России по региону.





Артем Ежаков





