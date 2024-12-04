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9:07, 4 декабря 2024 года На Орловщине почтили память Неизвестного солдата 3 декабря в регионе вспомнили павших в боях Великой Отечественной войны и других конфликтов.







В Орловской области почтили память Неизвестного солдата. Эта дата в календаре появилась 10 лет назад. 3 декабря в России вспомнили павших в боях Великой Отечественной войны и других конфликтов.



В регионе накануне прошли торжественные митинги, возложения цветов к мемориалам, чествование поисковиков и беседы с молодежью о патриотизме. Подробности – в сюжете Антона Киселева.





Антон Киселёв





