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18:37, 3 декабря 2024 года Для орловских контрактников доступна новая льгота Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей для участников СВО.







Жители Орловской области продолжают заключать контракты с Минобороны. Сделать это могут мужчины от 18 до 60 лет. В пункте отбора инструкторы помогут в заполнении необходимых документов. Кандидаты должны пройти медосмотр и психологическую консультацию.



Каждый военнослужащий проходит боевую подготовку, обеспечивается всем необходимым вещевым имуществом, экипировкой и снаряжением, получает статус ветерана боевых действий, военную пенсию, при наличии задолженности – кредитные и налоговые каникулы.



Минобороны России выдает электронные удостоверения ветеранам СВО. Документ позволяет владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии военного ведомства, федеральные и региональные компенсации, а еще упрощает предоставление социальных льгот и привилегий для участников боевых действий.



Список льгот для тех, кто решил защищать Родину, этой зимой увеличится. Президент Владимир Путин подписал закон о прекращении задолженностей для участников СВО. На нее может претендовать тот, кто заключит контракт после 1 декабря 2024-го года сроком более чем на один год. Распространяется это и на супругов. Все кредиты до суммы в 10 миллионов рублей спишут. Увеличился и срок кредитных каникул после окончания службы – с 30 до 180 дней.





Антон Сорокин





