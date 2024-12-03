В орловской школе бокса "Троя" впервые соревновались воспитанники

Для многих этот выход на ринг стал дебютным.

В орловской школе бокса "Троя" впервые соревновались воспитанники. Для многих этот выход на ринг стал дебютным. Но были и опытные спортсмены. Всего 74 участника.

Школа была открыта два года назад под руководством председателя Федерации бокса Орловской области Эдуарда Трояновского. Подробнее в сюжете Татьяны Тимохиной.