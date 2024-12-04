Главная » Новости



8:45, 4 декабря 2024 года В Орле презентовали набор открыток "Особый взгляд" Его создали в рамках проекта "Равные по духу".







В региональном отделении "Общества слепых" в рамках проекта "Равные по духу" презентовали набор открыток "Особый взгляд".



Проект длился полгода. Он создавался при активном участии психологов. Все это время незрячих участников поддерживали.



В открытках отражена колоссальная многомесячная работа десятков специалистов. Как признаются создатели проекта, удалось восполнить важную человеческую потребность – быть в коммуникации и чувствовать себя активным участником социальной жизни.





Анастасия Миносьян





