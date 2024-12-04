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13:26, 4 декабря 2024 года Орловские баскетболисты сыграли выездной тур в Гродно Наша команда дважды проиграла и один раз добилась победы.



Фото: "БК ОрелГУ"

Баскетболисты Орловского государственного университета провели тур Студенческой лиги РЖД. Три матча наша команда провела на выезде в Гродно. Наши спортсмены проиграли БК РУС "ГЦОЛИФК" со счетом 96:72 и в овертайме уступили хозяевам паркета – баскетболистам "Гродно-97 – ГРГУ".



Единственную победу орловцы добыли в игре против ростовского ДГТУ, обыграв их со счетом 87:51.





Анастасия Дорохова





