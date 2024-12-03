Под Орлом спасли кошку из горящего дома

Огонь охватил частный дом в деревне Хардиково.

2 декабря в деревне Хардиково случился пожар в жилом доме. Из горящего жилища спасли кошку. Жертв и пострадавших среди людей нет. С пламенем боролись сотрудники сразу трех пожарных частей.

Причины возгорания выяснят специалисты, предстоит также оценить ущерб, который нанес огонь. Пожар осложнялся тем, что здание было деревянным, имело много соседних пристроек и сложную планировку.