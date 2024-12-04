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12:29, 4 декабря 2024 года Фиктивный брак орловчанки и киргиза расторгли в суде Через подставную свадьбу иностранцу хотели оформить разрешение на временное проживание в России.





Суд в Орле удовлетворил иск прокуратуры Железнодорожного района города о признании недействительным брака между местной жительницей и гражданином Кыргызской Республики. Через подставную свадьбу иностранцу хотели оформить разрешение на временное проживание в России. Надзорное ведомство раскрыло обман.



Напомним, что ранее орловский суд не поверил в любовь между орловчанкой и узбеком. Их брак тоже был признан фиктивным и расторгнут. Через свадьбу мигрант хотел получить гражданство России.





Артем Ежаков





