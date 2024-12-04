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11:32, 4 декабря 2024 года Орловские игрушки отправили в новогоднюю столицу России Их используют в елочном фестивале.



Фото: правительство Кировской области

7 декабря в новогодней столице страны – Кирове – откроется Всероссийский фестиваль елок. Специально к празднику туда отправили посылки с елочными игрушками из Орловской, Новгородской и Тверской областей, а также Республики Хакасия и Ставропольского края.



Как сообщает портал правительства Орловщины, елочные игрушки из нашего региона отражают основные туристические символы – зубра из национального парка "Орловское полесье" и орла, в честь которого получили свои имена область и областная столица. Также в посылке можно заметить игрушку, выполненную с использованием узора в технике орловского списа.





Артем Ежаков





