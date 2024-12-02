Орловцев пригласили присоединиться к ежегодному дню благотворительности
"Щедрый вторник" в этом году выпал на 3 декабря.
Орловцев пригласили присоединиться к ежегодному дню благотворительности. "Щедрый вторник" в этом году выпал на 3 декабря. От помощи не откажутся в благотворительной организации "Кот и Пес", где ухаживают за животными-инвалидами и питомцами эвакуированных жителей приграничья. Нужны корм и рабочие руки.
Еще больше в благотворительности нуждаются люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию: одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты. Помощь может быть самая разная. Подключиться к проекту можно на сайте фонда "Культура благотворительности".