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18:52, 2 декабря 2024 года Орловцев пригласили присоединиться к ежегодному дню благотворительности "Щедрый вторник" в этом году выпал на 3 декабря.







Орловцев пригласили присоединиться к ежегодному дню благотворительности. "Щедрый вторник" в этом году выпал на 3 декабря. От помощи не откажутся в благотворительной организации "Кот и Пес", где ухаживают за животными-инвалидами и питомцами эвакуированных жителей приграничья. Нужны корм и рабочие руки.



Еще больше в благотворительности нуждаются люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию: одинокие пенсионеры, инвалиды, сироты. Помощь может быть самая разная. Подключиться к проекту можно на сайте фонда "Культура благотворительности".





Татьяна Тимохина





