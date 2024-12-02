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13:36, 2 декабря 2024 года Больше тысячи человек проверили репродуктивное здоровье в поликлинике №3 Орла Этот пункт в список профилактических осмотров добавили в 2024-м году.







В 2024-м году в список профилактических осмотров орловских поликлиник добавилась диспансеризация репродуктивного здоровья населения для пациентов от 18 до 49 лет – как для женщин, так и для мужчин. Только в поликлинике №3 города Орла этой возможностью воспользовались уже более тысячи человек.



Все исследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно по полису ОМС. Подробнее смотрите в сюжете Елены Литинской.





Елена Литинская





