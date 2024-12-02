Орловской школе №5 присвоили имя Егора Щекотихина

Школа №5 города Орла теперь носит имя доктора исторических наук, общественного деятеля и писателя Егора Егоровича Щекотихина. Такое решение 27 ноября приняли депутаты горсовета.
Егор Щекотихин ушел из жизни 7 сентября в возрасте 82-х лет. Он много лет работал в должности профессора на кафедре истории России в Орловском государственном университете. Егор Егорович посвятил свою жизнь нравственно-патриотическому воспитанию школьников и студентов. Его подход основывался на военно-спортивных играх, походах по местам боевой славы, встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковой работе.