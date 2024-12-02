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14:38, 2 декабря 2024 года Орловские мастера учат созданию ватной новогодней игрушки "Гильдия мастеров" уже приступила к подготовке к новогодним праздникам.







Елочные игрушки из ваты снова делают вручную. "Гильдия мастеров" уже приступила к подготовке к новогодним праздникам. Сделать свою собственную под руководством опытных мастериц может каждый – достаточно прийти на мастер-класс.



Также гильдия объявила конкурс на создание самого красивого новогоднего шара. Принять участие в нем может каждый. Подробности можно узнать в социальных сетях гильдии.





Эльза Ахмедбекова





