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17:32, 2 декабря 2024 года В Орле наградили юных экологов Они отличились на региональном конкурсе "По страницам Красной книги Орловской области".







В ноябре исполнилось 100 лет со дня создания Всероссийского общества охраны природы. К этому событию приурочили награждение победителей регионального конкурса "По страницам Красной книги Орловской области".



Юные исследователи изучали природу родного края, проводили мониторинг, искали месторождения редких видов грибов, растений и животных. Кого отметили и что получили в награду? Об этом расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





