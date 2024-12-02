В Орле наградили юных экологов

Они отличились на региональном конкурсе "По страницам Красной книги Орловской области".
В ноябре исполнилось 100 лет со дня создания Всероссийского общества охраны природы. К этому событию приурочили награждение победителей регионального конкурса "По страницам Красной книги Орловской области".
Юные исследователи изучали природу родного края, проводили мониторинг, искали месторождения редких видов грибов, растений и животных. Кого отметили и что получили в награду? Об этом расскажет Татьяна Тимохина.