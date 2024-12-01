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17:52, 1 декабря 2024 года Орловчанка прописала у себя иностранца и заработала статью За "помощь" она взяла с мигранта тысячу рублей.





В Орле местная жительница подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца. Как рассказали в пресс-службе управления МВД России по региону, в августе женщина через МФЦ за тысячу прописала мигранта в своей комнате в общежитии, точно зная, что жить он там не будет.



Возбуждено уголовное дело. Женщину отпустили по обязательство о явке. Женщине грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, или принудительные работы сроком до пяти лет, либо аналогичное по времени заключение.





Артем Ежаков





