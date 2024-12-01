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17:02, 1 декабря 2024 года В декабре в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий Первые две пройдут уже 3 декабря в Шаблыкино и Ливнах.





В декабре в Орловской области пройдут четыре ярмарки вакансий. Первые две пройдут уже 3 декабря. В Ливнах соискателям предложат должности водителя, инженера, слесаря, а также другие варианты трудоустройства. В Шаблыкино представят вакансии тракториста, оператора-животновода, а также еще ряд предложений.



Оставшиеся две ярмарки пройдут 7 и 10 декабря в Хомутово и Орле соответственно.



Подробный график ярмарок вакансий, места проведения, работодатели и предлагаемые должности размещены на сайте регионального управления труда и занятости.





Артем Ежаков





