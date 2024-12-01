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13:56, 1 декабря 2024 года Первая рабочая неделя зимы на Орловщине будет теплой Температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса тепла.





Первая рабочая неделя зимы на Орловщине будет теплой. Это следует из прогноза, опубликованного российским Гидрометцентром. Температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса тепла. Обильных осадков не ожидается. 5 и 6 декабря прогнозируется небольшой снег.



Напомним, что ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал агентству "Интерфакс" о том, что аномальных холодов до конца декабря не будет ни в одном из российских регионов.





Артем Ежаков





