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12:52, 1 декабря 2024 года ФК "Орел" покинули двое нападающих Из команды ушли Максим Ставцев и Никита Фрасинюк.





ФК "Орел" покинули двое нападающих. Из команды ушли Максим Ставцев и Никита Фрасинюк, сообщили в пресс-службе "зелено-белых".



Максим Ставцев был арендован в августе у "Калуги". За 14 матчей в составе "орлов" забил один гол и отдал одну голевую передачу. Никита Фрасинюк пришел в это же время из "Композита". За 11 матчей в "Орел" забил один мяч.



Напомним, что "зелено-белых" в межсезонье покинул защитник Вадим Ролдугин. С полузащитниками Сергеем Петерсоном и Максимом Тарасовым, а также защитником Иваном Ставцевым продлены контракты.





Артем Ежаков





