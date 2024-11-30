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17:35, 30 ноября 2024 года В Орле состоялся концерт, посвященный Дню матери Мероприятие провели в городском центре культуры.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловском городском центре культуры 30 ноября состоялся праздничный концерт "Свет твоей души", посвященный Дню матери. С прошедшим праздником женщин поздравила руководитель департамента социальной защиты региона Ирина Гаврилина.



– Дорогие мамы! Я очень хочу пожелать всем вам здоровья, любви, заботы ваших близких и, конечно, мирного неба над головой! Чтобы наше материнское счастье было долгим и счастливым, - поздравила орловчанок Гаврилина.



В ходе мероприятия чествовали многодетных матерей, семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, матерей участников СВО, женщин-волонтеров. Им вручили небольшие сувениры, букеты роз и благодарности губернатора Орловской области, почетные грамоты Госдумы и облсовета.





Сергей Силаев





