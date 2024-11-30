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16:55, 30 ноября 2024 года Математический диктант провели в Орле В нем приняли участие школьники и студенты.



Фото: Татьяна Тимохина

В точке кипения ОГУ 30 ноября провели математический диктант. В нем приняли участие студенты ОГУ Тургенева и гимназии № 1.



Каждый участник выбирал уровень сложности самостоятельно. На выбор представили четыре уровня.





В 2024 году проекту "Всероссийский математический диктант" исполнилось десять лет. Флешмом проходит не только в Орле, но и во всех регионах России, а также в других странах.





Татьяна Тимохина





