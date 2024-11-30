В Орле прошел военно-патриотический конкурс

В областной центр съехались школьники из нескольких районов.
В Орле состоялся военно-патриотический конкурс "Служу России". Состязание собрало в областном центре школьников из нескольких районов области.
– Проводятся такие мероприятия, как заправка постели солдатской, разборка, сборКа оружия. То есть эти мероприятия направлены на подготовку нашей молодежи к армии, - рассказал директор центра патриотического воспитания "Патриот - 57" Олег Мартынов.
Орловцы соревновались в четырех дисциплинах. За звание победителя боролись семь команд, в которые вошли 50 человек. Подробности в репортаже Эльзы Ахмедбековой.