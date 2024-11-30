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12:38, 30 ноября 2024 года В Орловской области мужчина провалился под лед и погиб Трагедия произошла в Знаменском районе.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Утром 30 ноября в 9.20 в МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Коськово Знаменского района на реке Нугрь человек провалился под лед.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области, два приятеля решили порыбачить. Через несколько минут после начала рыбалки один из мужчин начал проваливаться вместе с ватрушкой под тонкий лед. Друг вытащил тонущего на берег и вызвал экстренные службы.



Когда приехали спасатели, медики и полицейские мужчина скончался. Место происшествия находится далеко от дороги, туда можно добраться только пешком.





Сергей Силаев





