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12:04, 30 ноября 2024 года В Орле на Гагарина уложили асфальт Ранее на проблему обращал внимание Народный фронт.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орле уложили новый асфальт на улице Гагарина, 51А. Теперь пешеходы и автомобилисты смогут беспрепятственно передвигаться на этом участке.



Ранее на проблему обратили внимание активисты Народного фронта. Зимой из-за слякоти и снега родителям приходилось переносить детей на руках. Ремонт на участке не проводили около 20 лет.



Общественное движение обратилось в администрацию города с просьбой включить общественные территории по адресам: Гагарина, 51А, Московская, 65 и Московское шоссе, 1 в план ремонта городских территорий.





Сергей Силаев





