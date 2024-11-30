В Орле на Гагарина уложили асфальт

|
|суббота 30.11.2024 13:34:22
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
12:04, 30 ноября 2024 года
В Орле на Гагарина уложили асфальтРанее на проблему обращал внимание Народный фронт.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орле уложили новый асфальт на улице Гагарина, 51А. Теперь пешеходы и автомобилисты смогут беспрепятственно передвигаться на этом участке.
Ранее на проблему обратили внимание активисты Народного фронта. Зимой из-за слякоти и снега родителям приходилось переносить детей на руках. Ремонт на участке не проводили около 20 лет.
Общественное движение обратилось в администрацию города с просьбой включить общественные территории по адресам: Гагарина, 51А, Московская, 65 и Московское шоссе, 1 в план ремонта городских территорий.
Сергей Силаев
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.