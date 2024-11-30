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10:23, 30 ноября 2024 года В Орле проходит турнир по боксу В соревнованиях принимают участие более 70 человек.



Фото: Татьяна Тимохина

В Орле 30 ноября в спортивной школе "Троя" впервые проходит турнир по боксу среди воспитанников. На ринг выйдут 74 человека от 8 до 17 лет. В рамкаъ соревнований запланировано 37 боев.



Школа работает уже на протяжении двух лет. Ей руководит чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский. Подробности смотрите в ближайших выпусках "Вестей".





Татьяна Тимохина





