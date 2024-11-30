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20:59, 29 ноября 2024 года В ДТП на Генерала Родина в Орле пострадали два человека Их доставили в медицинское учреждение.



Фото: Антон Сорокин, Управление Госавтоинспекции по Орловской области

Еще одно ДТП этим пятничным вечером произошло в Орле на улице Генерала Родина. На встречку выехала "Лада Калина".





Как передает с места происшествия наш корреспондент Антон Сорокин, отечественная легковушка сначала по касательной столкнулась с "Ауди", а затем - с "Ладой Вестой". В результате аварии травмы получили водитель "Весты" и несовершеннолетний пассажир "Калины". Оба были доставлены в медицинские учреждения.





Антон Сорокин





