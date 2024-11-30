В ДТП на Генерала Родина в Орле пострадали два человека
Их доставили в медицинское учреждение.
Фото: Антон Сорокин, Управление Госавтоинспекции по Орловской области
Еще одно ДТП этим пятничным вечером произошло в Орле на улице Генерала Родина. На встречку выехала "Лада Калина".
Как передает с места происшествия наш корреспондент Антон Сорокин, отечественная легковушка сначала по касательной столкнулась с "Ауди", а затем - с "Ладой Вестой". В результате аварии травмы получили водитель "Весты" и несовершеннолетний пассажир "Калины". Оба были доставлены в медицинские учреждения.