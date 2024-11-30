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21:01, 29 ноября 2024 года Жители деревни Коневка Орловского округа добиваются ремонта дороги Ямы и ухабы стали настоящей проблемой для местных водителей и пешеходов.







Жители Орловского округа просят отремонтировать единственный заезд в деревню Коневка. Каждый раз после дождя дорога превращается в извилистый ручей, а ямы и ухабы стали настоящим испытанием для местных водителей и пешеходов. Тротуара нет, и передвигаться по дороге приходится в резиновых сапогах.



Очевидно, что к зиме асфальт не появится, и добиться открытия дополнительного выезда тоже не получится. Поэтому жители просят хотя бы выровнять существующую дорогу. На призыв о помощи откликнулись активисты "Народного фронта" в Орловской области. Они пообещали обратиться в администрацию округа и области с требованием решить этот вопрос.







Владимир Маряшин





