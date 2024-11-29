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20:28, 29 ноября 2024 года Колпнянский сахарный завод готов к поставке свекловичного жома в Китай В 2024 году наша страна стала лидером по экспорту кормовой добавки в Поднебесную.







Сахарный завод в Колпне готовится к поставке свекловичного жома в Китай. В этом году наша страна стала лидером по экспорту этого продукта в Поднебесную.



Уже поставлено уже более 360 тысяч тонн гранулированного жома. И спрос на него продолжает расти.



Завод в Колпне производит около 500 тонн этого продукта в сутки и поставляют его в Белгород, Воронеж и Санкт-Петербург. А теперь в планах - выход на китайский рынок. Сейчас колпнянское предприятие проходит аттестацию, после чего первые партии кормовой добавки отправятся в Китай. Екатерина Габова продолжит тему.





Екатерина Габова





