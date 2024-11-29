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16:14, 29 ноября 2024 года В Орле на территории Управления Росгвардии появится православный храм Строительство начнется уже в этом году.







В Орле на территории регионального Управления Росгвардии появится православный храм. 29 ноября состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего храма в честь покровителя вооруженных сил России князя Владимира.



Строительство начнется уже в этом году. А завершить его планируется в 2025 году. В торжественной церемонии приняли участие председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский и митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Антон Сорокин





