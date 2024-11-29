Главная » Новости



19:58, 29 ноября 2024 года В Орле прошел молодежный форум "Я-доброволец" Участниками стали более 600 человек.







В Орловском городском центре культуры 28 и 29 ноября проводился молодежный форум "Я-доброволец". В мероприятии приняли участие более 600 человек.



– Самая главная задача этого форума – привлечь внимание молодежи к осознанию того факта, что только объединившись все вместе мы можем эффективно решать любые задачи, поставленные перед нами государством и эффективно справляться с любыми вызовами современности, - отметила руководитель департамента молодежной политики Орловской области Ирина Самотолкина.



На протяжении двух дней работали несколько секций. Форум посетили студенты из Непала, они смогли позвонить на родину из Орла. Самые инициативные ребята получили благодарственные письма от руководства региона.





Анастасия Миносьян





