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19:02, 29 ноября 2024 года

На Орловщине установилась спокойная, умеренно теплая погода

Однако временами ожидаются небольшие осадки в виде снега.

Фото: архив

В Орловской области на фоне повышенного атмосферного давления установилась спокойная, умеренно теплая погода. Об этом сообщили в Орловском гидрометцентре. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В ночные и утренние часы не исключен туман. 

С 21 часа 29 ноября до 21 часа 30 ноября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов, днем - от -2 до +3 градусов.

1 декабря ночью местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный ночью 2-7, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от 0 до 5 градусов мороза, днем - от -3 до +2  градусов.

2 декабря существенных осадков не прогнозируется. Ветер западный 6-11 м/с. Ночная и дневная температура составит -3 до +2 градусов.







Сергей Мерцалов
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