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14:55, 29 ноября 2024 года В Орле установили бюст основателя городского театра юного зрителя Память Сергея Штейна увековечили в "Свободном пространстве".







В Орле появился еще один памятник. Он увековечил имя основателя театра юного зрителя Сергея Штейна. Бюст установили в "Свободном пространстве". Также в память о режиссере и педагоге открыта постоянная фотоэкспозиция.



Бюст стал подарком от учеников и неравнодушных орловцев. Среди воспитанников Сергея Штейна – Василий Лановой, Александр Ширвиндт, Леонид Каневский. Также Штейн стал родоначальником театров и театральных сообществ в Орле, Воронеже и Москве.





Эва Стасюлевич





