В центре Орла столкнулись две легковушки

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14:19, 29 ноября 2024 года
В центре Орла столкнулись две легковушкиНе разъехались "Лада" и "Киа".
Фото: Сергей Силаев
В центре Орла 29 ноября произошло ДТП. На перекрестке улиц Тургенева и Максима Горького столкнулись "Лада" и " Киа".
У иномарки помята права часть капота, а у отечественной машины повреждена левая фара. О пострадавших пока неизвестно.
Сергей Силаев
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