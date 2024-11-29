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17:36, 29 ноября 2024 года

В двух районах Орла вторую неделю течет ржавая вода

Проблему планируют решить на этой неделе.



Ржавая вода уже вторую неделю течет из кранов жителей Заводского и Советского районов Орла из-за аварии на Кромском водозаборном узле 16 ноября.
Владислав Терновых, главный инженер МУП ВКХ "Орелводоканал": "Пока переходили на другие источники электроснабжения, произошел разрыв между добычей воды и ее поставкой в город. Для того, чтобы этот разрыв убрать, не допустить полного отключения воды для набора, а также чтобы не остановились котельные, а это произошло бы 100%, было принято решение на максимальных нагрузках набираться".
От повышенного давления в трубах пошла ржавчина. Налет весь практически вышел, поэтому вода становится светлее. Роспотребнадзор уверяет, что опасности для здоровья нет.
Алексей Васильев, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: "Качество питьевой воды по микробиологическим показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, она не представляет эпидемической угрозы для жизни и здоровья. Да, она может еще где-то не соответствует требованиям – то есть по содержанию, цветности и мутности".
До конца этой недели проблему удастся полностью устранить. Переплачивать за ржавчину не придется. Был проведен перерасчет коммунальных услуг на сумму в 1,7 миллиона рублей.


Елена Степовая
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