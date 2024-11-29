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13:43, 29 ноября 2024 года В пожаре на улице Ляшко в Орле погибли женщина и собака Тушение огня осложнялось сильным задымлением и конструкцией дома.







Утром 29 ноября на улице Ляшко в Орле загорелся частный дом на четырех хозяев. Тушение огня осложнялось сильным задымлением и конструкцией дома. С огнем боролись 20 спасателей и шесть единиц техники. По предварительным данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.



В огне погибла пожилая женщина. Также пожар унес жизнь собаки.



Жертв могло быть больше, но спасателям удалось локализовать очаг возгорания. Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить экспертам испытательно-пожарной лаборатории.





Владимир Маряшин





