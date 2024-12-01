Мяч Максима Тарасова "Авангарду" назвали голом сезона в ФК "Орел"
Выбор сделали болельщики "зелено-белых".
Победный мяч Максима Тарасова курскому "Авангарду" в рамках FONBET Кубка России назвали голом сезона в ФК "Орел" по версии болельщиков. Результаты голосования представлены в группе клуба в "ВКонтакте". За гол Тарасова отдано больше 400 голосов. Напомним, что та игра закончилась со счетом 2:0 в пользу "орлов".
Голы Дмитрия Меркулова "Арсеналу-2" и "Салюту-Белгород" заняли второе и третье места в голосовании.