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18:01, 29 ноября 2024 года Студенты из Непала посетили Орел Для них провели пешеходную экскурсию.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Студенты Российского университета дружбы народов Ачарья Кушал и Тхада Магар Рупеш посетили Орел в рамках международного клуба дружбы Орловской области.



Уроженцы Непала прогулялись по литературной столице, а также посетили несколько музеев. Также студенты приняли участие в молодежном форуме "Я - доброволец" в городском центре культуры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.



Гости по видеосвязи передали привет из России на родину. В фундаментальной библиотеке ОГУ с участием студентов РУДН прошли мастер-классы, а 29 ноября гости из подшефного Непала примут участие в экскурсии по "Орловскому полесью".





Сергей Силаев





