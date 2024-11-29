Главная » Новости



16:24, 29 ноября 2024 года В школе под Мценском открыли мемориальную доску в честь Ивана Миронова Боец погиб, помогая сослуживцам пережить атаку дронов.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

На фасаде Аникановской средней общеобразовательной школе Мценского района открыли памятную доску в честь Ивана Миронова, погибшего при проведении специальной военной операции. Как сообщили в Орловской митрополии, боец погиб 8 мая 2024-го года, помогая сослуживцам пережить атаку дронов. Один из осколков попал в легкое, к медикам бойца доставить не успели. За самоотверженный подвиг Иван Миронов посмертно награжден орденом Мужества.



На открытии мемориальной доски присутствовали глава Мценского района Екатерина Ерохина и другие представители власти, протоиерей Сергей Мигунов, мать бойца Любовь Миронова и его дочка Евдокия, сообщает газета Мценский край.





Артем Ежаков





