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16:55, 29 ноября 2024 года

Приют для животных в Орле пока не принят

Ряд недостатков до сих пор не был устранен.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Мэрия Орла пока не согласилась на принятие в муниципальную собственность здания приюта для животных с земельным участком. Это связано с тем, что ряд выявленных недостатков не был устранен, следует из ответа пресс-службы городской администрации на официальный запрос сайта "Вести-Орел".

Напомним, что город 15 июля зарегистрировал право собственности на нежилое здание и земельный участок на Новосильском шоссе. В середине августа их закрепили за "Спецавтобазой".

В ходе оперативного совещания, посвященного исполнению контракта на капремонт здания, был выявлен ряд нарушений. Кроме того, комиссия по принятию приюта для животных провела выездное заседание по обследованию здания. В результате выявлены существенные недостатки.

В связи с тем, что ряд недостатков не был устранен, администрация города Орла согласия на принятие в муниципальную собственность здания приюта для животных с земельным участком, в соответствии со статьей 154 Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ не давала, – следует из ответа на запрос.


Сергей Силаев
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