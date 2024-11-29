В Орле восстанавливают пожарную часть XIX века

Это единственный сохранившийся памятник промышленной архитектуры на Орловщине.

Единственный сохранившийся памятник промышленной архитектуры на Орловщине восстанавливают. Пожарная часть XIX века на улице Розы Люксембург десятилетия находилась в запустении и постепенно разрушалась. В 2023-м году там появились рабочие.



Полицейско-пожарная часть демонстрирует стиль позднего классицизма. Еще в 1993-м году ее приняли под государственную охрану как объект культурного наследия. Сам дом и территория вокруг в 2016-м стали частной собственностью.

Эксперты дали положительное заключение на проведение реставрационных работ. Здание восстанавливать будут по архивным документам, особое внимание уделяя декоративным элементам. После собственник будет сдавать его в аренду.