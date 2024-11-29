В Орле установят большие фигуры животных

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн рассказала "Вести-Орел", какой сюрприз готовится для гостей и жителей областного центра к Новому году.
– Небольшой сюрприз для жителей и гостей нашего город - у нас планируется установка фигур больших животных. Надеюсь, что в ближайшее время мы определим подрядчика на поставку нам новогодних медведей. Белые мишки - семейство появится и семейство северных оленей, - рассказала Родштейн.
Также в планах установка небольших качелей, детских каруселей, они появятся рядом с входом в центральный парк. Продолжается установка катка, его откроют 27 декабря, если позволят погодные условия. Монтаж главной елки на площади Ленина завершен.