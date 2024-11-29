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19:34, 29 ноября 2024 года

В Орловской области пока не работают над повышением стоимости ЕСПБ

Об этом редакции сайта "Вести-Орел" сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.


В Орловской области пока не работают над повышением стоимости Единого социального проездного билета. Соответствующий запрос в правительство региона редакция сайта "Вести-Орел" сделала на фоне увеличения стоимости проезда в общественном транспорте Орла, а также подорожания льготных и дачных проездных в областной столице.

В региональном департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ нашей редакции ответили, что "департаментом в настоящее время работа по увеличению стоимости единого социального проездного билета не ведется".

Напомним, что стоимость ЕСПБ в Орловской области с 1 января 2024-го года составляет 650 рублей в месяц.

С нового года в Орле за проезд в общественном транспорте по карте придется заплатить 29 рублей, цена наличными составит 32 рубля. Таким образом, цена за поездку вырастет на четыре рубля. Также стоимость льготного проездного билета на 50 поездок вырастет на 50 рублей и составит 600 рублей. Стоимость проездного на дачные маршруты составит 350 рублей.


Артем Ежаков
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