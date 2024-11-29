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11:29, 29 ноября 2024 года
В Орле велосипедист попал в больницу после встречи с "Жигулями"ДТП случилось на Московском шоссе.
Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области
В восьмом часу вечера 28 ноября на Московском шоссе в Орле водитель "Жигулей" сбил 46-летнего велосипедиста. Как уточнили в региональном управлении ГАИ, последний ехал во встречном направлении.
С травмами велосипедиста доставили в областную клиническую больницу и госпитализировали.
28 ноября в Орловской области случилось 16 ДТП, три человека пострадали.
Артем Ежаков
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