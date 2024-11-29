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10:27, 29 ноября 2024 года В Орле мужчина не дошел пару метров до "зебры" и попал под автобус Серьезных травм пешеход не получил.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В шестом часу вечера 28 ноября возле дома №29 по Кромскому шоссе 42-летний мужчина попал под колеса ПАЗика. По сообщению регионального управления Госавтоинспекции, мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя "зебра" была у него в прямой видимости.



Позже мужчина сам обратился за помощью в травмпункт. После осмотра медики отпустили его домой.



28 ноября в Орловской области случилось 16 ДТП, три человека пострадали.





Артем Ежаков





