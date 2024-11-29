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12:36, 29 ноября 2024 года Орловский рапсовый шрот впервые уехал в Азербайджан В республику отправили 210 тонн продукта.





В Азербайджан из Орловской области впервые отправлен рапсовый шрот. Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, в республику отправили 210 тонн продукта. Рапсовый шрот в основном добавляют в рацион животных и используют в производстве комбикормов. Предприятие, отправившее шрот, аттестовано на право экспорта растительных кормов в страны ЕАЭС, Китай, Латвию и Литву.



Орловская область продолжает расширять рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и наращивать объем экспорта. Напомним, что за прошедший период 2024-го года регион экспортировал 88,3 тысячи тонн подсолнечного и рапсового масла. Это на 2,7 тысячи тонн больше, чем было год назад. Основными покупателями стали Китай, Индия и Латвия. Также экспортировано больше пяти тысяч тонн гречневой лузги, что на 9% больше, чем было в январе – ноябре 2023-го года.





Артем Ежаков





