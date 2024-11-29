Орловское управление МЧС сменит номера телефонов

С 1 декабря в ГУ МЧС России по Орловской области изменятся закрепленные за учреждением номера телефонов.
Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, раньше номера телефонов начинались на 44. С ближайшего воскресенья при обращении в главное управление и его подразделения начинать набор номера нужно будет с 42.
"Все остальные цифры номеров остаются прежними. Например, телефон 44-97-64 станет 42-97-64", – добавили в управлении.
Актуальные номера телефонов будут опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Орловской области в разделе "Контакты".