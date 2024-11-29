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9:53, 29 ноября 2024 года Орловское управление МЧС сменит номера телефонов Они поменяются с 1 декабря.





С 1 декабря в ГУ МЧС России по Орловской области изменятся закрепленные за учреждением номера телефонов.



Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, раньше номера телефонов начинались на 44. С ближайшего воскресенья при обращении в главное управление и его подразделения начинать набор номера нужно будет с 42.

"Все остальные цифры номеров остаются прежними. Например, телефон 44-97-64 станет 42-97-64", – добавили в управлении. Актуальные номера телефонов будут опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Орловской области в разделе "Контакты".





Артем Ежаков





