Орловский облсовет предложил ужесточить наказание уклонистам от лечения наркомании
Депутаты предлагают добавить статью в Уголовный кодекс.
Орловский областной совет народных депутатов направит в Государственную Думу РФ инициативу об ужесточении наказания за уклонение от лечения наркомании. Решение приняли на сессии регионального парламента 28 ноября. С предложением ранее выступил комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.
Депутаты предлагают добавить в Уголовный кодекс статью "Злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию".
Сейчас уклониста от лечения наркомании могут бесконечно привлекать за это к административной ответственности – пока идет срок исполнения возложенной судом обязанности.