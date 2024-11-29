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11:01, 29 ноября 2024 года Орловский облсовет предложил ужесточить наказание уклонистам от лечения наркомании Депутаты предлагают добавить статью в Уголовный кодекс.





Орловский областной совет народных депутатов направит в Государственную Думу РФ инициативу об ужесточении наказания за уклонение от лечения наркомании. Решение приняли на сессии регионального парламента 28 ноября. С предложением ранее выступил комитет по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.



Депутаты предлагают добавить в Уголовный кодекс статью "Злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию".



Сейчас уклониста от лечения наркомании могут бесконечно привлекать за это к административной ответственности – пока идет срок исполнения возложенной судом обязанности.





Артем Ежаков





