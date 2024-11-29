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15:36, 29 ноября 2024 года ФК "Орел" продлил контракт с защитником Иваном Ставцевым Новое соглашение рассчитано до конца 2025-го года.



Фото: ФК "Орел"

ФК «Орел» продлил контракт с защитником Иваном Ставцевым до конца 2025-го года. Об этом сообщает пресс-служба "зелено-белых".



Игрок присоединился к "орлам" в феврале 2023-го года, придя из ФК "Муром". В завершившемся сезоне с учетом Кубка России Иван Ставцев сыграл 30 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи.



Напомним, что ранее ФК "Орел" на аналогичные сроки продлил соглашения с полузащитниками Сергеем Петерсоном и Максимом Тарасовым. Клуб в межсезонье покинул защитник Вадим Ролдугин.





Артем Ежаков





